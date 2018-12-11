В Кавказском заповеднике обследовали зимовки зубров и оленей

Исследования на массиве Порт-Артур провели с 3 по 9 декабря.

Маршрут прошел по долине реки Киша, затем по хребту Порт-Артур к его вершине. Снежный покров пока не установился, снегом покрыты лишь горные луга выше 2 тыс. м над уровнем моря. По мнению научных сотрудников, это повлияло на распределение копытных в этом районе. На лугах Порт-Артура и Солонцовом хребте почти не было зубров. Обычно в это время здесь на зимовку собираются около 150 особей. На южном склоне Порт-Артура заметили одну группу зубров — восемь особей. Еще четырех зубров научные сотрудники увидели в восточной оконечности Солонцового хребта. На склонах горы Дзювя находились две группы зубров численностью 23 и 34 особи.

Вместо зубров на лугах в верховьях Бамбачки были олени. На полянах Порт-Артура и в альпике при подъеме к вершине встретили много их следов. Наблюдали несколько групп оленей в разных местах на склонах хребтов в долинах Княжеской и Шиши, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Кавказском заповеднике в кормушки для диких животных разложили 10 т соли.

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