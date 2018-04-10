В Кавказском заповеднике откроют Музей туриста

10 апреля в 09:22
Он появился на кордоне Лагонаки — в месте, где начинается маршрут через гору Фишт к Черному морю.
В музее представят снаряжение, с которым ходили в походы в 60-е годы. Можно будет примерить вес рюкзака, узнать, что ели туристы того времени, залезть в брезентовую палатку.
К созданию музея попросили присоединиться и туристов.
«Вдруг у кого-то на антресолях и балконах пылятся советские лыжи, рюкзаки, палатки, котелки, горелки, альпенштоки, ледорубы, вымпелы, значки, охотничьи спички, фальшвееры, перчатки, очки — мы примем в дар для истории», — говорится в обращении.
Также можно принести фотографии с маршрута к Черному морю, старые журналы, книги, путеводители, наборы открыток и другую полиграфию, сообщает пресс-служба заповедника.
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