С 21 ноября закрыли летние эколого-туристические маршруты «КПП Узуруп — КПП ручей Белый», «Через приют Водопадный к Черному морю», «Через приют Фишт к Черному морю» и частично «Вокруг горы Фишт».

В этом году по летним маршрутам прошли более 47 тыс. человек. Как только установится стабильный снежный покров и хорошая погода, в Кавказском заповеднике откроют зимние маршруты.

Сотрудники заповедника готовят программу для тех, кто любит путешествия в горах зимой: ски-тур на Бзерпинский карниз, Аишхо и Энгельмановы Поляны, походы на снегоходах на плато Лагонаки, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для работников Кавказского заповедника построили новый лесной домик.

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