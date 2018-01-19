В Кавказском заповеднике погибла самка переднеазиатского леопарда Виктория

Ее обнаружили по данным координат ошейника в горах.

Отмечается, что повреждений и ранений у животного не было. Специалисты рабочей группы пришли к выводу, что гибель леопарда произошла в январе из-за неудачной охоты на крупного зверя, например, оленя, кабана, серну, тура.

«Виктория — это первый котенок, который родился в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка. В течение 36 месяцев мы наблюдали за ней каждый день. Готовя ее к самостоятельной жизни в природе, мы натаскивали ее, проводя учебную охоту рано утром и ночные часы, при дожде и снеге. Она демонстрировала ловкость и сообразительность. Ее гибель — это большая потеря. К сожалению, естественный отбор жестокий, но необходимый фактор. Реализуя одну из самых сложных программ — восстановления редкого кавказского леопарда, надо быть готовыми к таким событиям», — рассказал замдиректора Сочинского национального парка Умар Семенов.

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской поручил центру активизировать подготовку леопардов, в том числе трех самок к выпуску летом 2018 года, сообщает пресс-служба Минприроды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в абхазском селе Лыхны в ночь на 16 ноября в ловушку попал переднеазиатский леопард. По словам местных жителей, хищник в течение недели воровал у них кур. Для проверки в Абхазию отправились специалисты Минприроды РФ и московского зоопарка. Экологи по анализу крови определили особь переднеазиатского леопарда, которой оказалась самка Виктория. Ее перевезли назад в Сочи. В декабре самку леопарда выпустили в дикую природу.

Трех леопардов — Ахуна, Викторию и Килли — из сочинского Центра реинтродукции выпустили в Кавказский биосферный заповедник 15 июля 2016 года. Чтобы контролировать их перемещение, установили 14 фотоловушек. Их разместили на горе Ахцархва. Радиоошейники, которые были надеты на леопардов перед выпуском, автоматически отстегнулись через год работы.

Программа по возвращению леопарда в природу Западного Кавказа была инициирована в 2009 году. Ее проводит Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

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