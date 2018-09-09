В Кавказском заповеднике пройдет Всемирный день чистоты

Волонтерскую акцию по уборке мусора на территории заповедника проведут 15 сентября.

Уборка пройдет на территории двух самых популярных маршрутов заповедника в Красной Поляне: № 8А от Медвежьих ворот до Бзерпинского карниза и № 13 — от купели до озера Зеркального, а также в Тисо-самшитовой роще.

Сотрудники заповедника вместе с волонтерами пройдут по маршрутам, соберут мусор, очистят туристические стоянки и разместят листовки с напоминанием о том, что в заповеднике мусорить нельзя. Присоединиться к уборке смогут все желающие — местные жители, родители с детьми, молодежь и школьники.

Мероприятие проводится в рамках проекта Фонда президентских грантов по раздельному сбору отходов «Чистые горы Кавказа», которая реализуется совместно с Сочинским отделением РГО, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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