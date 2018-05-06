В Кавказском заповеднике проведут поисковые работы

Минприроды РФ подписало соглашение с общественной организацией «Поисковое движение России».

Как отметил глава Минприроды Сергей Донской, соглашение — это, прежде всего, возможность восстановить память о сотнях погибших во время Великой отечественной войны. По словам министра, особенно это актуально для территорий, на которых поисковые работы систематически не проводились.

«Мы уверены, что поисковые работы дополнительно окажут всемерное содействие в научной и эколого-просветительской работе заповедников и национальных парков», — подчеркнул Сергей Донской.

Министр также отметил, что в рамках взаимодействия по итогам подписания соглашения будет создана электронная карта неучтенных мест гибели воинов на особо охраняемых природных территориях для последующего захоронения с почестями.

«Если возможности проведения работ в связи с режимностью нет, на местах гибели планируется создавать памятные знаки, стенды, а также музейные экспозиции в визит-центрах ООПТ. Для восстановления памяти необходимо провести соответствующие информационные кампании и медийное сопровождение поисковых работ», — пояснил министр.

Глава Минприроды России также выразил уверенность, что к следующей годовщине Победы, собрав информацию о погибших и участниках войны, в Москве может быть организован «Бессмертный полк» работников заповедников и национальных парков.

Поисковые работы будут проведены на территории 11 заповедников («Белогорье», Центрально-Черноземный», «Калужские засеки», «Брянский лес», «Кивач», «Рдейский» «Восток Финского залива», «Нижне-Свирский», «Ростовский», Кавказский, Тебердинский), пяти национальных парков («Угра», «Орловское полесье», «Смоленское Поозерье», «Себежский», «Валдайский») и пяти федеральных заказников («Клетнянский», «Ремдовский», «Олонецкий», «Цимлянский», «Даутский». К потенциальной зоне поиска также относятся заповедники Крыма (Крымский и Ялтинский горно-лесной), сообщает пресс-служба Министерства природы РФ.

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