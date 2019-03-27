В Кавказском заповеднике с вертолета насчитали 300 зубров

Научные сотрудники 26 марта провели авиационный учет.

Зубров учитывают два раза в год: летом, когда животные собираются на открытых пространствах горных лугов в крупные брачные скопления, и в начале весны, когда зубры образуют стада на зимних высокогорных пастбищах.

Весной учет проводят с борта вертолета. Это позволяет за несколько часов найти, пересчитать и сфотографировать зубров в ключевых местах обитания.

Стада зимующих зубров нашли в обычных для них местах: более 70 особей — на массиве Трю-Ятыргварта, более 150 — на хребтах Порт-Артур, Солонцовом, Киноэкспедиции, в верховьях реки Бамбачка. Более 50 животных заметили на Бурьянистом хребте.

Учет зубров с вертолета провели на расстоянии около 300 м от животных с помощью оптической фототехники. При признаках беспокойства зверей группа учета удалялась на большее расстояние. В присутствии небольшого вертолета зубры ведут себя спокойно, практически не обращают на него внимание. Учли около 300 особей. Полные результаты по численности ученые получат после расшифровки фотографий. Посчитают число самцов, самок, телят, состав стад.

В Кавказском заповеднике число зубров впервые с 1989 года превысило 1 тыс. 100 особей, сообщает пресс-служба заповедника.

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