В Кавказском заповеднике сняли на видео прогулку медведицы с четырьмя медвежатами

Краснодарский фотограф Павел Мудров сделал видеозапись в Кавказском заповеднике на массиве Джуга 10 июля.

«Очень редкое явление! Четыре медвежонка у медведицы в Кавказском заповеднике. Говорят, что явление не уникальное — зафиксирован один случай четырех однолеток», — написал Мудров в Instagram.

Он отметил, что скорее всего у этой медведицы дети, рожденные в разные года. Также ходят слухи про один случай пятерых медвежат.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Мудров снял на видео встречу с медведицей и медвежонком.

Очень редкое явление! Четыре (!) медвежонка у медведицы в Кавказском заповеднике. Говорят, не уникальное — зафиксирован один случай четырех точно однолеток (здесь непонятно, скорее всего это медвежата разных "годов выпуска") и ходят слухи про один случай пятерых медвежат (фото доказательств нет). Это массив Джуга. В июне эту медведицу уже видела другая группа на учёте медведей. Мы их видели 10 июля на учёте копытных. #медведи #медведица #медвежата #bears #wwfrussia #wildlife #wildrussia #кавказскийзаповедник #краснодарскийкрай

Публикация от Paul Mudrov (@pmudrov) 19 Июл 2018 в 2:42 PDT

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник