В Кавказском заповеднике ученые нашли пауков неизвестных видов

На территории заповедника провели работу по изучению фауны и таксономии пауков.

Обследовали плато Лагонаки, окрестности кордона «Черноречье», тисо-самшитовую рощу и горы Джугу и Тыбгу.

На Лагонаки и в окрестностях Тыбги изучили субальпийские и альпийские луга, березовое криволесье, высокогорные болота. На Черноречье объектами исследований стали прибрежнык широколиственные леса, околоводные участки рек Уруштен и Малая Лаба.

Собрали коллекцию пауков. Все полученные результаты передут в научный отдел для включения в летопись природы.

В фауне пауков Лагонакского нагорья выявлено 155 видов из 19 семейств, в окрестностях кордона «Черноречье» — 117 видов из 21 семейства. В аранеофауне тисо-самшитовой рощи нашли 76 видов пауков из 27 семейств, сообщает пресс-служба заповедника.

В ближайшее время ученые опубликуют статьи с описанием новых для науки видов пауков, обнаруженных на территории заповедника.

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