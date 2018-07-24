В Кавказском заповеднике ученые встретили белогрудого ежа

Исследователи нашли животное во время экспедиции по учету туров и серн. Сейчас группа вышла в район пастбища Абаго для подсчета зубров.

Ученые отмечают, что за последние годы численность копытных растет. И не только зубров: сейчас участники экспедиции готовят отчет о поголовье туров и серн. Считать их было сложно — погодные условия в этом году были непростыми: горы окутывал туман, видимость часто не превышала 10 м и животных определяли только по свисту.

Кроме горных обитателей, исследователи встретили белогрудого ежа. По словам ученых, увидеть его на высоте больше 2 тыс. м над уровнем моря — большая редкость.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Кавказском заповеднике также стартовала экспедиция по изучению пихтовых лесов.

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