В Кавказском заповеднике установили два моста на месте демонтированных

Мосты через реку Холодную у одноименного лагеря и реку Белую на приюте Фишт подвесные — на высоте 2 м от воды, их длина более 25 м.

Сначала по берегам укрепили металлические конструкции — «быки», между ними натянули тросы и уложили дощатый настил. При устройстве мостов учли уровень возможного подъема воды и ширину разлива реки, а также нагрузку, которую сможет выдержать сооружение.

По этим мостам ежегодно проходят тысячи туристов, так как они ведут к местам отдыха на самых популярных маршрутах заповедника.

Всего в Кавказском заповеднике более 25 мостов. Их сооружают через большие и малые водные преграды, сообщается на сайте Кавказского заповедника.

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