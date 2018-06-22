В Кавказском заповеднике установят контейнеры для раздельного сбора мусора

Совместный экопроект сочинского отделения РГО и Кавказского государственного заповедника «Чистые горы Кавказа» получил президентский грант.

Всего на первый этап грантового конкурса поступило 9 тыс. 175 проектов, из которых был выбран 1 тыс. 551 победитель. От Краснодарского края в номинацию «Охрана окружающей среды и защита животных» подали восемь заявок, победителями стали две из них: «Добровольцы-экологи за чистую природу Белореченска» и «Чистые горы Кавказа».

На внедрение раздельного сбора отходов и просветительскую работу с местным населением, туристами заповедника и школьниками государство выделит 1 млн 494 тыс. рублей.

Проект планируют запустить в Тисо-самшитовой роще, экологическом комплексе «Лаура» и центральной усадьбе заповедника. На этих площадках установят отдельные контейнеры для пластика, бумаги, стекла и батареек.

В дальнейшем опыт Кавказского заповедника собираются растиражировать на другие регионы и природные территории, сообщает пресс-служба заповедника.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на сочинских пляжах и на одном из курортов Красной Поляны с 1 июня ввели раздельный сбор мусора.

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