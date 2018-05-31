В Кавказском заповеднике в День защиты детей пройдут бесплатные экскурсии

Вход в экоцентр «Лаура», Тисо-самшитовую рощу и на кордон Гузерипль 1 июня детям до 14 лет вход будет свободным.

В экоцентре «Лаура» будут работать заповедная почта, кинотеатр, выставка детских рисунков, проведут мастер-классы. В 10:00 начнется экскурсия о малышах вольерного комплекса. В 15:00 состоится премьера экскурсии «Животные Западного Кавказа в большом спорте».

На кордоне Гузерипль детский праздник начнется в 11:00. Тисо-самшитовая роща ждет всех на бесплатную экскурсию по Малому кольцу в 10:00, сообщает пресс-служба заповедника.

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