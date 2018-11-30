В Кавказском заповеднике в кормушки для диких животных разложили 10 тонн соли

Госинспекторы в преддверии зимы заполнили солонцы брикетами соли.
Зимой животным не хватает минеральных солей и других веществ, необходимых для их здоровья.
В Кавказском заповеднике около 65 солонцов. Их посещают копытные животные, медведи и волки.
Косулям необходимы минеральные соли для укрепления их костей и восстановления рогов. Они сбрасывают рога зимой, а к середине или концу весны у самцов отрастают новые. Поэтому животные ищут соль.
В Хостинский отдел соль к солонцу доставили вручную, в Восточный, Южный, Северный брикеты ее привезли на лошадях, а в особо отдаленные и труднодоступные места на Джугу, Умпырь, Ятыргварту, Мастакан и Алоус — на вертолете.
Соли животным хватит на всю зиму, а весной госинспекторы вновь наполнят солонцы, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.
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