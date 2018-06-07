В Кавказском заповеднике во время уборки реки Хосты нашли автокресло и коляску

Участники акции «Чистые берега» 6 июня собрали мусор по берегам реки в тисо-самшитовой роще.

Акцию приурочили к Международному дню очистки водоемов. Группа волонтеров-инструкторов Центра адаптивной физической культуры, спорта и туризма «Энергия жизни» и обучающего центра «CапКультура Сочи» прошла по Хосте от каньона Чертовы ворота до дамбы.

Обычно река закрыта для водного транспорта в границах заповедника, но ради уборки мусора для волонтеров заповедник сделал исключение. В тисо-самшитовой роще государственные инспекторы ежедневно проходят все маршруты и собирают мусор. Но маршруты проходят высоко, а берега реки в каньоне и на выходе из него труднодоступны, пройти их по суше возможно далеко не везде. Поэтому решили идти по воде, используя легкий водный транспорт — катамараны и сапы.

Участники акции стартовали от начала тропы «Вглубь веков», осматривали берега, деревья над ними и каменные полочки каньона. Во время весенних паводков и сильных дождей вода в Хосте в районе каньона может подниматься на высоту до 12 м и приносить с собой много мусора. Когда вода спадает, пластиковые пакеты, бутылки, стекло и другие отходы остаются висеть на корнях и ветках деревьев, застревают на выступах скал.

В результате акции помимо четырех 200-литровых мешков с традиционно встречающимися пластиковыми отходами были найдены автомобильное кресло, решетка мангала, покрышка, детская коляска, куски строительных материалов и обрывки рыболовных сетей и лески. Этот мусор несет опасность для обитателей рощи. Птицы часто воспринимают кусочки пластика как корм и проглатывают их, мелкие животные и водные жители могут запутаться в пакетах и погибнуть. В остатках сетей и леске может запутаться даже крупный хищник, такой как лиса или енот.

Акцию еще раз проведут после паводков, сообщается на сайте Кавказского заповедника.

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