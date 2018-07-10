В Кавказском заповеднике задержали браконьеров с 33 кг оленьих рогов

Ущерб составил 16 тыс. 126 рублей.

Госинспекторы во время патрулирования задержали в районе слияния рек Мастакан и Уруштен двоих мужчин, которые находились на территории заповедника без разрешительных документов. Они несли рога благородного оленя общей массой 33 кг.

Сбор рогов на особо охраняемых природных территориях запрещен. Сброшенные рога являются биологической подкормкой для хищников, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

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