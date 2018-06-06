В Кавказском заповеднике задержали жителей Адыгеи с 41 килограммом оленьих рогов

Двое мужчин незаконно находились на территории заповедника с лошадьми. Их задержали у истоков реки Шиша на северном склоне горы Дзювя.

У ни не было документов, отсутствовали пропуска в заповедник, в личных вещах нашли 29 рогов кавказского благородного оленя общей массой 41 кг.

По правилам заповедника сбор грибов, дикорастущих растений, ягод, плодов, цветов, орехов, семян, лекарственных трав, черепов, рогов животных и других зоологических и ботанических материалов без соответствующего разрешения запрещен. Разрешения выдаются в исключительных случаях в целях учебных и научных исследований.

Нарушителей доставили в контору заповедника в поселке Псебай, им придется оплатить штраф в размере 8 тыс. 000 рублей. Общая сумма причиненного ущерба составила 84 тыс. 810 рублей, сообщает пресс-служба заповедника.

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