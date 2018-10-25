В Кавказском заповеднике закроют летние маршруты

Туристам с 25 октября будет запрещено находиться на шести эколого-туристических маршрутах.

Будут закрыты дороги через перевал Аишха к Черному морю, к урочищу Имеретинка, к Ачипсинским водопадам, а также из урочища Медвежьи ворота до лагеря Холодного, от реки Большая Аджара на Энгельмановы Поляны, от урочища Энгельмановы поляны к озеру Кардывач.

Посетителям заповедника можно будет пользоваться зимними маршрутами при наличии пропуска, сообщает пресс-служба заповедника.

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