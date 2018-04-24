В Кавказском заповеднике заменят фотоловушки

На станцию фонового мониторинга Джуга Кавказского заповедника 24 апреля на вертолете прибыла экспедиция полевого мониторинга переднеазиатских леопардов.

Основные задачи экспедиции — обучить новую смену сотрудников технике установки и использования фотоловушек, поменять фотоловушки в районе Джуги и на территории Восточного отдела Кавказского заповедника.

Участникам экспедиции предстоит пешком преодолеть расстояние не менее 40 км по снегу, собрать научную информацию и к 30 апреля выйти на кордон 3-я Рота.

После обработки данных фотоловушек станет ясно, насколько успешно сработала наблюдательная сеть, появились ли новые данные о леопардах Ахуне и Кили, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

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