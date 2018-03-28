В Кавказском заповеднике заметили белоспинного дятла

Это один из самых редких видов дятла на Кавказе.

Ученые провели орнитологические наблюдения в тисо-самшитовой роще. По их наблюдением, в лесу доминируют дрозды — певчий и черный, зяблик, зарянка, крапивник. Также заметили соловьев. Постепенно появляются новые перелетные птицы — обыкновенная каменка и деревенская ласточка.

В роще обитает два вида птиц, которые встречаются в России только на Черноморском побережье Кавказа — красноголовый королек и короткопалая пищуха. По данным учетов, после гибели самшита их численность несколько сократилась, но они не исчезли. Красноголовых корольков обнаружили довольно много.

Также заметили белоспинного дятла.

«Его пребывание достоверно известно только для заповедника «Утриш», Кавказского заповедника и Сочинского национального парка. Относительно обычен он только в долине реки Белая в окрестностях кордона Гузерипль. В долине реки Малая Лаба его ни разу не отмечали. На южном макросклоне находки этого дятла единичны. В Тебердинском заповеднике и далее на восток он уже не встречается вовсе», — сообщили в пресс-службе заповедника.

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