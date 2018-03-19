В Кавказском заповеднике заметили камышовую овсянку и черношейную поганку

Специалисты увидели редких птиц на пруду вольерного комплекса в сочинском экоцентре «Лаура».

Это вторая встреча камышовой овсянки в Кавказском заповеднике. Первый раз самка была замечена в начале марта 2008 года на кордоне Умпырь.

На этом же пруду кормилась черношейная поганка. Ее принесли жители поселка Красная Поляна, обнаружившие птицу у себя на участке. Поганка регулярно встречается осенью, но ни разу не отмечалась весной: осенью она останавливается на многочисленных горных озерах, которые весной закрыты льдом и обильными снегами.

Также на вертолетной площадке заметили первых в этом году полевых жаворонков, сообщается на сайте Кавказского заповедника.

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