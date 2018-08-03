В Кавказском заповеднике запретили ночевки до водопадов у Зеркального озера

Меры приняли ради безопасности людей и медведей.

«С сожалением сообщаем, что вынуждены запретить ночевки на всем маршруте до Ачипсинских водопадов у озера Зеркального. Несмотря на все предупреждения и правила, туристы оставляют мусор и прячут еду на стоянках и в соседних кустах, медведи ее находят и потом проверяют все палатки и рюкзаки. Буквально вчера неприятная история произошла с ребятами из @kp_mountainclub, вещи и палатки были изрядно потрепаны медведем, хорошо, что люди находились в другом месте», — сообщается в Instagram-аккаунте Кавказского заповедника.

В Кавказском заповеднике напомнили, что намерение оставить еду для голодных туристов и нежелание выносить мусор может привести к драме. Медведей, которые привыкают забирать еду у людей, изымают из природы.

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