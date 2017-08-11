В казачьей станице «Атамань» проведут фестиваль пирожков

Он откроется 12 августа в 11:00.

В «Атамани» свое кулинарное мастерство продемонстрируют хозяйки со всего края. Они удивят необычными начинками и проверенными рецептами. Для всех желающих проведут мастер-классы по выпечке пирожков.

На главной площади будет работать выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремесел. Для посетителей подготовлены экскурсии по «Городу мастеров». Там можно будет принять участие в играх, конкурсах, а также мастер-классах по изготовлению различных изделий.

В поселке Тамань в этот же день состоится праздник винограда. Все желающие смогут попробовать ягоду и продегустировать разные вина.

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