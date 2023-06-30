В Казахстане на территории бывшего ядерного полигона создадут зону безопасности

Депутаты Сената (верхней палаты) парламента РК одобрили создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности на территории бывшего ядерного полигона. Об этом сообщает казахстанское издание «Власть».

Депутат Сената Ольга Булавкина сообщила изданию, что создание зоны осуществляется на основе «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» и «Республики Казахстан регулируется законами «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные документы по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности». , экология и электроэнергетика. Они направлены на:

-обеспечение ядерной и радиационной безопасности;

-усиление государственного контроля за использованием земель полигона. ;

-реабилитация своих территорий;

-решение конкретных вопросов, связанных с ликвидацией последствий испытаний ядерного оружия.

Булавкина добавила, что общая площадь Семипалатинского ядерного полигона составляет более 1,8 млн га. В зону ядерной безопасности входят территории, подвергшиеся чрезмерному радиационному загрязнению в результате испытаний ядерного оружия. Будет особый правовой режим. При этом земля и инфраструктура зоны ядерной безопасности являются государственной собственностью и не могут быть отчуждены, сказала Булавкина. Для их реализации потребуется выделить из бюджета республики до 2027 года более 3,5 млрд тенге (около 8 млн долларов США).