В Казахстане появится реестр коррупционеров

Даша 18.09.2023 В мире

В Казахстане появился реестр коррупционеров

В Казахстане Антикоррупционная служба объявила о планах ввести государственный реестр коррумпированных чиновников. Об этом сообщает Vlast.kz.

«Все сведения о лице, признанном виновным в коррупции, будут внесены в реестр. Это позволяет работодателям проверить потенциального кандидата на честность”, – отмечают в антикоррупционной службе.

Кроме того, предлагается повысить ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.

Кроме того, в парламенте рассматривается вопрос о криминализации обещания и предложения взятки.

«Предложение взятки означает четкое и понятное уведомление о предложении взятки, будь то устное или письменное, в том числе в электронном виде. В обещание взятки входит информирование о времени, месте и способе дачи взятки”, – пояснили в антикоррупционной службе.

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