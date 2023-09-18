В Казахстане появится реестр коррупционеров

В Казахстане Антикоррупционная служба объявила о планах ввести государственный реестр коррумпированных чиновников. Об этом сообщает Vlast.kz.

«Все сведения о лице, признанном виновным в коррупции, будут внесены в реестр. Это позволяет работодателям проверить потенциального кандидата на честность”, – отмечают в антикоррупционной службе.

Кроме того, предлагается повысить ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.

Кроме того, в парламенте рассматривается вопрос о криминализации обещания и предложения взятки.