В Казахстане появится реестр коррупционеров

В Казахстане Антикоррупционная служба объявила о планах ввести государственный реестр коррумпированных чиновников. Об этом сообщает Vlast.kz.
«Все сведения о лице, признанном виновным в коррупции, будут внесены в реестр. Это позволяет работодателям проверить потенциального кандидата на честность”, – отмечают в антикоррупционной службе.
Кроме того, предлагается повысить ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.
Кроме того, в парламенте рассматривается вопрос о криминализации обещания и предложения взятки.
«Предложение взятки означает четкое и понятное уведомление о предложении взятки, будь то устное или письменное, в том числе в электронном виде. В обещание взятки входит информирование о времени, месте и способе дачи взятки”, – пояснили в антикоррупционной службе.