В Казахстане введут ограничения на ношение религиозной одежды

В Казахстане рассматривается вопрос введения ограничений на ношение некоторых религиозных нарядов. Об этом сообщила глава ведомства Аида Балаева на брифинге, который прошел сегодня, 6 октября, в Астане.

«Мы обязательно изучим и предложим [запретить] эти нормы. По крайней мере, в общественных местах. Я рассматриваю эту практику как вопрос национальной безопасности во всем мире. «Очень сложно узнать [личность человека] по каким-либо знакам в общественных местах, когда лицо закрыто», — говорит Балаева.

Он добавил, что потребуется некоторое время, чтобы внести поправки в закон или разработать новый законопроект. Сначала формируется рабочая группа, обсуждается концепция поправок, после чего закон вносится в законодательный реестр правительства и только после этого направляется в Мажилис и Сенат.

“Учитывая, что здесь была депутатская инициатива, думаю, что мы в ближайшее время рассмотрим этот вопрос с депутатским корпусом”, – говорит Балаева.

Он продолжил и напомнил, что Казахстан – светское государство, отделенное от религии. Все вопросы государственной политики регулируются не религиозными нормами, а гражданскими законами. При этом правила требуют соблюдения норм ношения школьной формы.