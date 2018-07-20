В Казахстане задержали второго подозреваемого в убийстве призера сочинской Олимпиады Тена

О задержании второго подозреваемого в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена 20 июля сообщил начальник департамента внутренних дел Алма-Аты Серик Кудебаев.

«Это 23-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов», — сказал Серик Кудебаев.

В полиции возбудили уголовное дело об убийстве, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Алма-Ате 19 июля около 12:00 двое неизвестных напали на фигуриста. По предварительной версии, двое мужчин попытались совершить кражу зеркал с автомобиля Дениса Тена. Возникла потасовка, в результате которой фигуриста ранили.

Дениса Тена госпитализировали с ножевым ранением верхней части правого бедра, повреждением сосудов и кровотечением. Врачи боролись за жизнь 25-летнего спортсмена, однако спасти его не удалось.

Прокуратура Алма-Аты 20 июля сообщила о задержании первого подозреваемого в убийстве фигуриста. Это уроженец Жамбылской области 1994 года рождения, он дал признательные показания.

Денис Тен — заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

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