В Кемерове на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» построят сквер

В память о погибших в пожаре высадят 60 сосен.

Стоимость проекта составляет порядка 5 млн рублей, сколько потребуется на сам парк станет известно после разработки окончательной концепции.

«Источник финансирования строительных и проектных работ — благотворительные средства. Сквер будет включать в себя светомузыкальную башню, стену из природного камня с капающей водой, амфитеатр с большой песочницей и горкой для семейного отдыха, интерактивный фонтан для игр детей», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

На конец августа основное здание бывшего ТРЦ снесено полностью, остальные демонтажные работы планируется завершить до конца осени, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. При пожаре погибли 60 человек. Среди пострадавших и погибших — дети.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

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