В Кемерове открыли счет для помощи семьям пострадавших при пожаре в ТЦ

Желающие помочь семьям погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове могут перечислить средства на специальный счет.

Банковские реквизиты для перечисления средств:

Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»

ИНН/КПП 4207013405 / 420501001

Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово

Расчетный счет 40703810426020100054

Кор.счет 30101810200000000612

БИК 043207612

Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре.

Перечислить средства вы также можете на сайте Кемеровского регионального отделения РКК в разделе «ПОМОЧЬ», «помочь пострадавшим при пожаре». Дополнительную информацию можно узнать по телефону в Кемерове: 8 (3842) 75-04-76.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова возросло до 64 человек.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 26 марта приехал в Кемерово вместе с группой следователей центрального аппарата в связи с расследованием уголовного дела по факту гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Во всех храмах Кубани пройдут заупокойные службы о погибших в ТЦ Кемерова. В МЧС сообщили, что в Кемерове снесут выгоревшее здание ТЦ «Зимняя вишня».

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