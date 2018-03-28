В Кемерове похоронили 14 жертв пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»

В России 28 марта объявили траур по погибшим.

В МЧС заявили, что обнаружены тела всех погибших, без вести пропавших больше нет. Огонь и едкий дым унесли 64 жизни, среди них 41 ребенок. Весь день жители Кемерова в соборах и на кладбищах города прощались с жертвами пожара: с учительницей, которая ценой своей жизни спасала людей, бабушкой и ее двумя внуками, отравившимися угарным газом, а еще с отцом и сыном, не успевшими выбраться из горящего торгового центра, — всего похоронили 14 человек.

«Зимняя вишня» загорелась днем 25 марта. Пожарные около суток не могли справиться с пламенем. Сейчас следователи, криминалисты и сотрудники пожарной экспертизы пытаются разложить произошедшее на составляющие, чтобы увидеть полную картину трагедии. Уже известно, что в здании не работала сигнализация, а эвакуационные выходы оказались заблокированными. Охранник, который по версии следствия не включил систему противопожарной безопасности, арестован на два месяца. Такая же мера пресечения избрана и для управляющей торговым центром.

Президент России встретился в Кремле с председателем Следственного комитета Александром Быстрыкиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Глава государства потребовал разобраться в причинах пожара в торговом центре максимально быстро и профессионально, а также оказать родственникам погибших всю необходимую помощь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани.

В Краснодаре акция памяти погибших при пожаре в Кемерове собрала более 3,5 тыс. человек. На Кубани более 50 тыс. человек приняли участие в траурных акциях памяти погибших в Кемерове.

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