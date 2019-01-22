В Керченском проливе для поисков пропавших после пожара моряков привлекут вертолет

По уточненным данным, известно о гибели десяти человек, еще десять пропали без вести.

«Суда продолжают поиски. По уточненным данным, пропало 10 человек, найдено 10 тел погибших, 12 человек спасены. Пожар на кораблях продолжается и потушен он не будет, пока весь газ не выгорит», — цитирует представителя Новороссийского морского спасательно-координационного центра ТАСС.

Пострадавших пока не доставили на берег. Сделать это не позволяют погодные условия. Утром 22 января в поисковых работах задействуют вертолет, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 21 января в районе Керченского пролива загорелись два судна. На место направили спасательный буксир «Демидов». Очевидцы сообщили, что люди прыгают за борт. По предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт. Возбудили дело.

На борту судна «Кандий» находились 17 человек, из них 9 — граждане Турции, 8 — из Индии. На борту судна «Маэстро» были 14 человек, в том числе 7 граждан Турции и 7 — Индии. По предварительным данным, россиян на судах не было. Капитанам двух горящих в Керченском проливе кораблей удалось спастись.

Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что больницы Кубани готовы принять пострадавших.

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