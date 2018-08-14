В Керченском проливе ФСБ проведет антитеррористические учения «Циклон-Вихрь — 2018»

Учения будут проходить с 15 по 24 августа в Темрюкском районе.

Оперативный штаб в Краснодарском крае совместно со штабами в Республике Крым и в Азово-Черноморском морском районе на территории Темрюкского района и во внутренних морских водах Керченского пролива в несколько этапов проведет тактико-специальное антитеррористическое учение «Циклон-Вихрь — 2018».

В рамках учения на практике оперативники отработают комплекс мероприятий по противодействию террористическим угрозам на объектах транспорта, а также меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия. В учениях примут участие сотрудники краевого УФСБ, пограничники, полицейские, следователи СК, спасатели МЧС, сотрудники УФСИН и других ведомств, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Также оперативники планируют провести профилактику и повысить антитеррористическую защищенность уязвимых объектов, выявить нарушителей миграционного законодательства и других режимов для оздоровления криминогенной обстановки в Темрюкском районе.

Жителей и гостей края просят с пониманием отнестись к проводимым учениям.

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