В Керченском проливе начали установку железнодорожной арки моста в Крым

Операция займет не более 72 часов.

По словам заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина, эта морская операция в проекте Крымского моста уникальна для мостостроения.

Вес железнодорожной арки составляет более 6 тыс т. Накануне строители подготовили арку и погрузили ее на плавучие опоры. Рано утром конструкцию начали транспортировать к створу моста. Арку переместят на 5 км от берега, в этой части операции участвуют более десяти судов и свыше 100 человек.

Затем моряки заведут плавсистему в створ между фарватерными опорами и зафиксируют якорными тросами. После этого арку закрепят с помощью почти 700 высокопрочных тросов, которые протянуты к конструкции от 16 домкратов. Конструкцию начнут поднимать на проектную высоту со средней скоростью 5 м в час, после чего закрепят ветровыми связями к ригелям фарватерных опор.

Установка железнодорожной арки на фарватере не превысит 72 часов. На это время ограничено судоходство к Керчь-Еникальском канале. Когда строители подтвердят надежность закрепления арочного проема, движение судов возобновится в стандартном режиме. Окончательный монтаж арки на фарватерные опоры займет еще около месяца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

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