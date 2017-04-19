В Керченском проливе потерпел крушение сухогруз

В Керченском проливе, недалеко от порта Тамань, 19 апреля с радаров пропал сухогруз.

Сообщение о случившемся поступило в 4:00. Сухогруз находился в 15 милях от порта Тамань. К месту крушения прибыло специализированное спасательное судно «Спасатель Демидов». Спланирована работа авиации Южного регионального центра, она будет организована по погодным условиями, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

В региональном МЧС создали оперативный штаб. На месте происшествия работают оперативные группы пожарно-спасательного гарнизона. Спасательные работы продолжаются. В них задействованы 127 человек личного состава и 16 единиц техники, в то числе восемь плавсредств.

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