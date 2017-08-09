В Керченском проливе сняли ограничения судоходства в районе строительства моста

Движение судов временно приостанавливали из-за подготовки доставки арочных пролетов к фарватеру.

«Ограничения судоходства, действовавшие в Керчь-Еникальском канале 9 августа с 6:00, сняты в 18:00. Тестирование плавсистемы для перевозки арок Крымского моста прошло в штатном режиме», — говорится в сообщении Упрдор «Тамань».

По данным Службы управления движением судов морского порта Керчь, на якорных стоянках снятия ограничений ожидали 20 судов, следующих транзитом через канал со стороны Азовского моря, и 18 транзитных судов — со стороны Черного моря. Капитанов судов проинформировали о вводимых 9 августа ограничениях более чем за сутки.

Монтаж арок на опоры запланирован на август-сентябрь 2017 года, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что морская операция по перевозке и установке арочных пролетов моста пройдет при минимальном ограничении судоходства в Керченском проливе.

С 3 августа по 4 сентября в отдельных районах пролива запретят судоходство.

Сборка судоходных арочных пролетов для Керченского моста началась в августе 2016 года. Первую морскую опору возвели в сентябре 2016 года. Арочные пролеты Керченского моста смонтируют в начале осени.

Проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

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