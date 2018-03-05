В Керченском проливе сухогруз столкнулся с рыбопромысловым судном

Инцидент произошел ночью 5 марта.

По данным Государственного морского спасательно-координационного центра (ГМСКЦ), в 00:30 сухогруз «Андор» в Керченском проливе столкнулся со средним черноморским сейнером «Хорс». Сухогруз зарегистрирован в Таганроге. Он вез пшеницу. «Хорс» представляет собой рыбопромысловое судно. Оно зарегистрировано в Керчи.

После столкновения «Андор» стал на якорь. На нем зафиксированы небольшие повреждения. «Хорс» проследовал в порт Керчь. В 2:15 он отправился к причалу Керченского судоремонтного завода. Водотечности судов не обнаружили, мореходность не была потеряна, сообщает SeaNews.

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