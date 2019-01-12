В Керченском проливе возобновили прерванное из-за непогоды движение судов

Первые корабли прошли по проливу утром 12 января.

«В 9:30 первые восемь судов по Керчь-Еникальскому каналу прошли с севера. Погода улучшилась, ветер северо-западный 12-14 м/с, температура окружающего воздуха +3 градуса по Цельсию», — сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение на 10 и 11 января в связи со сложными погодными условиями: снег, переходящий в дождь, местами очень сильные осадки, туман, гололедица, усиление юго-восточного метра с переходом на юго-западный до 20-25 м/с, сообщает РИА «Новости».