В Керченском проливе за льдинами проследят с помощью спутников и беспилотников

В Керченском проливе строители моста контролируют замерзшую акваторию с помощью спутников. Льдины могут повредить опоры конструкции.

Кроме того, они затрудняют передвижение судов к стройке. Поэтому информацию со спутников получают в режиме реального времени. Свежие фотографии с орбиты показали, что мосту предстоит выстоять против холодных островов, которые в последние дни стали крупнее.

Специалисты используют беспилотники, чтобы с высоты птичьего полета определить самое большое скопление ледовых полей. Затем холодную корку разбивают специальным водным экскаватором, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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