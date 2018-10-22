В Керчи на 40 дней отменили развлекательные мероприятия

Это связано с трауром по жертвам стрельбы в политехническом колледже.

В частности, отменили развлекательные мероприятия в День народного единства. В учебных учреждениях города пройдут тематические классные часы и уроки.

В 75-ю годовщину Керченско-Эльтигенской десантной операции 1 ноября пройдет только возложение цветов к братским могилам в Героевском и на Маяке. Перезахоронение останков участников десанта, запланированное на эту памятную дату, перенесут на начало декабря.

Городским организациям всех форм собственности рекомендовали отказаться от мероприятий развлекательного характера до конца ноября, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Крымский телеканал обнародовал видео взрыва и расстрела в колледже Керчи.

В одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших. В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим в Керчи.

В Краснодарском крае 19 октября было объявлено днем траура в связи с гибелью людей в Керченском политехническом колледже.

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ЧП в колледже в Керчи

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