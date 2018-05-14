В Керчи открыли движение по развязке к Крымскому мосту

Движение автомобилей разрешили 13 мая с 18:00.
Генподрядчик, ГИБДД и администрация Керчи разрешили рабочее движение на путепроводе на пересечении автоподхода к мосту и Шоссе Героев Сталинграда, сообщили в Госкомитете дорожного хозяйства Крыма.
Движение на съездах с путепровода регулируется светофорами, сообщает «Российская газета».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», открытие Крымского моста состоится в мае, однако точная дата не названа. Участие в церемонии открытия моста примет президент Владимир Путин.
Заказчик строительства Крымского моста ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора принял у строителей автодорожную часть моста. Также строители полностью завершили укладку асфальта.
Власти Крыма опубликовали схему движения в районе моста.
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