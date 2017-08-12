В Керчи установили скамейку «Крымский мост»

Ее поставила на горе Митридат. Это наиболее высокая точка в Керчи с обзорным видом на строящийся мост в Крым.

Скамейка выполнена в форме букв, составляющих слова «Крымский мост». Спинка напоминает одну из судоходных арок моста, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Кpымcкий мocт».

Сооружение из металла имеет длину 5 м, весит 500 кг и стоит на бетонном основании. Скамейка покрыта синей краской в стилистике проекта .

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае 2017 года скамейка с названием моста была установлена на таманском берегу в районе памятника морякам-десантникам Черноморского флота «Пушка Лендера».

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