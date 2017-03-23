В КГИК пройдет премьерный показ одноактной оперы «Колокольчик»

В Краснодарском государственном институте культуры 25 марта состоится премьера одноактной оперы «Колокольчик».

Спектакль поставлен по произведению Гаэтано Доницетти. Для зрителей выступят студенты, магистранты и ассистенты-стажеры кафедры академического пения и оперной подготовки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КГИК.

Художественным руководителем постановки стала заслуженная артистка России, профессор Наталья Кириченко, главным дирижером — лауреат международного конкурса, доцент Сергей Жмурин. Опера написана композитором на собственное либретто.

Спектакль покажут в концертном зале института. Начало в 17:00.

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