В Киеве откроют продажу билетов на «Евровидение»

В Киеве 14 февраля поступит в продажу первая партия билетов на «Евровидение-2017».

Организаторы планируют реализовать около 70 тыс. билетов на девять мероприятий конкурса: шесть репетиций, два полуфинала и финал.

Продажу откроют в 19:15 по центральноевропейскому времени (21:15 по московскому). Зрители смогут приобрести билеты по цене от 8 до 500 евро, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»,в декабре 2016 года «Евровидение» предложили перенести из Киева в Москву из-за проблем с его подготовкой на Украине.

Россия примет участие в конкурсе. Ее исполнитель выступит 11 мая во втором полуфинале «Евровидения-2017».

В 2016 году певец Сергей Лазарев занял третье место в международном конкурсе исполнителей «Евровидение». Он исполнил песню You Are the Only One. Ее написал Филипп Киркоров.

Источник