В Киеве откроют продажу билетов на «Евровидение»

В Киеве 14 февраля поступит в продажу первая партия билетов на «Евровидение-2017».
Организаторы планируют реализовать около 70 тыс. билетов на девять мероприятий конкурса: шесть репетиций, два полуфинала и финал.
Продажу откроют в 19:15 по центральноевропейскому времени (21:15 по московскому). Зрители смогут приобрести билеты по цене от 8 до 500 евро, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24»,в декабре 2016 года «Евровидение» предложили перенести из Киева в Москву из-за проблем с его подготовкой на Украине.
Россия примет участие в конкурсе. Ее исполнитель выступит 11 мая во втором полуфинале «Евровидения-2017».
В 2016 году певец Сергей Лазарев занял третье место в международном конкурсе исполнителей «Евровидение». Он исполнил песню You Are the Only One. Ее написал Филипп Киркоров.