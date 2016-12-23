В кинотеатрах Кубани покажут советские новогодние мультфильмы

В муниципальных кинотеатрах Краснодарского края со 2 по 9 января пройдет акция «Рождественские чудеса».

Зрителям представят известные и премьерные мультипликационные и художественные фильмы. Среди них советские мультфильмы «Снежная королева», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Двенадцать месяцев», «Снегурочка», «Лапландские сказки».

Запланированы премьеры сказок «Снежная королева 3. Огонь и лед» Алексея Цицилина и «Три богатыря и Морской царь» Константина Феоктистова.

С 28 по 30 декабря в залах «Кубанькино» будет проходить ретроспектива немых фильмов. Зрители увидят кинокартины 20-х годов XX века. Это «Элисо» Николая Шенгелая, «Девушка с коробкой» Бориса Барнета, «Катька “Бумажный ранет”» Фридриха Эрмлера и Эдуарда Иогансона, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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