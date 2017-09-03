В Китае Путин и Си Цзиньпин провели встречу в преддверии саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 3 сентября обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, которые были достигнуты во время июльского визита китайского лидера в Москву.

«Я очень рад возможности обменяться с Вами мнениями о том, как исполняются планы, которые мы с Вами наметили во время Вашего визита в июле в Москву», — обратился Владимир Путин к Си Цзиньпину. Он подчеркнул, что тогда в Москве «состоялись очень содержательные переговоры».

Председатель КНР согласился с такой оценкой, отметив, что в ходе того визита удалось обсудить и двусторонние отношения, и международные проблемы.

«Отрадно, что наши министерства и ведомства работают над реализацией всех договоренностей и добиваются результатов», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Китайский лидер также рассказал Путину о городе Сямэнь, который был избран для проведения саммита БРИКС. Председатель КНР подчеркнул, что в расположенном здесь университете есть памятник русскому поэту Михаилу Лермонтову, причем, он установлен напротив памятника китайскому мыслителю Конфуцию.

«Должно быть, это говорит о том, что здесь очень ценят обмен культурами между Россией и Китаем», — сказал он.

Си Цзиньпин вспомнил и о стихотворении Лермонтова «Парус», которое повествует об упорной борьбе и твердой воле, отметив, что в районе Сямэня упорный труд тоже в почете.

«Надеюсь, обе наши страны будут продвигаться вперед, чтобы корабль наших двусторонних отношений шел в большое плавание на полных парусах», — заявил председатель КНР.

Путин поблагодарил своего китайского коллегу за приглашение посетить этот город. При этом он напомнил, что Си Цзиньпин многие годы работал здесь. Также президент России пожелал коллеге успеха в проведении саммита БРИКС.

«Со своей стороны мы сделаем все от нас зависящее, чтобы саммит прошел на самом высоком уровне», — цитирует Владимира Путина РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России 3 сентября отправится в Китай для участия в саммите лидеров стран БРИКС, который открывается 4 сентября. После саммита 5 сентября президент направится во Владивосток на Восточный экономический форум.

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