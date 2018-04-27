В ККБ № 1 Краснодара провели учения по пожарной безопасности

По легенде, на одном из этажей произошло возгорание.

Началась эвакуация, пациенты вместе с врачами по указателям отправились на улицу. В течение десяти минут на место приехали пожарные расчеты. Сотрудники МЧС помогли покинуть здание маломобильным гражданам.

«Было эвакуировано более 300 человек из поликлиники Краевой клинической больницы № 1. Время эвакуации составило пять минут. Учения нужны, чтобы люди знали, что делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации, куда идти, куда эвакуироваться, какие предпринимать действия», — сказала старший инспектор отдела МЧС РФ Прикубанского округа Краснодара Людмила Чубарова.

Такие учения в медицинском учреждении проходят один раз в квартал. В этот раз действиям персонала больницы спасатели поставили оценку «удовлетворительно».

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