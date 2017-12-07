В КНДР заявили о неизбежности войны на Корейском полуострове

В МИД Северной Кореи заявили, что не будут избегать войны.

«Мы не желаем войны, но вовсе не будем ее избегать», — подчеркнул не названный по имени дипломат. Подобные заявления, которые уполномочено распространять Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), всегда передаются как анонимные.

«В складывающейся на Корейском полуострове взрывоопасной обстановке, при которой никто не знает, когда вспыхнет война, из-за воинственных заявлений из глоток военных фанатиков США, сама по себе война — уже установившаяся реальность, вопрос только времени», — отметил представитель МИД КНДР.

Тем самым он повторил уже давнее предупреждение Пхеньяна о том, что вопрос не в том, будет ли война на Корейском полуострове, а в том, когда именно она начнется.

Сейчас в Южной Корее США проводят беспрецедентные военно-воздушные учения Vigilant ACE, в которых задействован американский стратегический бомбардировщик B-1B «Лансер» и около 230 других самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.

По словам представителя МИД КНДР, если США сомневаются в возможностях ядерного оружия и в конце концов развяжут войну, им «неизбежно придется дорого поплатиться за это».

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии, которое Пхеньян уже давно объявил «недействительным». Все попытки Северной Кореи заключить мирный договор и установить дипломатические отношения с США отклонялись американцами, которые на постоянной основе сохраняют в Южной Корее свои войска численностью более 28 тыс. человек, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россия ввела санкции против КНДР из-за ракетно-ядерных испытаний.

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