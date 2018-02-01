В колониях Кубани за 2017 год изготовили товаров почти на 500 млн рублей

Об этом 1 февраля рассказали на коллегии Федеральной службы исполнения наказаний. Там подвели итоги работы службы за минувший год.

Совместно с другими правоохранительными структурами было раскрыто более 2 тыс. преступлений. Изъято около 1,5 кг наркотиков. По этим фактам уже возбудили более 40 уголовных дел.

«За истекший год не произошло никаких потрясений, никаких происшествий. Мы видим по аналитике, по специфике: на одну треть сократились все нарушения, происходящие внутри тех мест, где находится спецконтингент. Те задачи, с которыми вы сталкиваетесь, — это очень щепетильная, многогранная, выстроенная работа», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский.

Колонии, лечебные и воспитательные исправительные учреждения постоянно модернизируют и оснащают новой техникой. В прошлом году на объектах установили 250 новых камер видеонаблюдения. Также сотрудники следят за содержанием заключенных, в 2017 году увеличили площади в камерах. Сейчас на одного человека приходится примерно 4 кв. м. На территории Кубани находятся 22 учреждения, где содержатся осужденные и обвиняемые в преступлениях.

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