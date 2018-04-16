В Комсомольском микрорайоне Краснодара временно отключат водоснабжение

В рамках реализации производственной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает выполнение мероприятий по переключению построенных сетей.

Сети переключают по адресам улица Уральская, 177, улица Симферопольская, 52. Также идет ремонт задвижек на сетях диаметром 400 мм и 300 мм по улице Уральской и Симферопольской. На время проведения работ с 23:00 18 апреля до 5:30 19 апреля будет приостановлено водоснабжение у абонентов Комсомольского микрорайона.

«Краснодар Водоканал» приносит абонентам извинения за временные неудобства.

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