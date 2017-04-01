В Комсомольском микрорайоне Краснодара пропал пенсионер

В Краснодаре 29 марта объявили в розыск 85-летнего Ивана Трибунского.

В полицию поступило заявление о том, что мужчина пропал. Сейчас правоохранители проводя разысные меры, направленные на установление местонахождения Трибунского, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Родственники сообщили интернет-порталу «Кубань 24», что Трибунский пропал 29 марта. Последний раз его видели около 6:00 в Комсомольском микрорайоне недалеко от школы № 82. На вид мужчине около 80-85 лет. Его рост — 175 см, волосы короткие, седые. У пенсионера нарушены речь и слух.

Всех граждан, кто обладает информацией о местонахождении Ивана Трибунского, просят обратиться в полицию.

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